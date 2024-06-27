مفاجأة في مستقبله .. ريال مدريد يُفعل خيار شراء خوسيلو!

اللاعب لعب الموسم الماضي مع الريال معارًا من إسبانيول

كشف الصحفي فابريتسيو رومانو، الخبير بأخبار الانتقالات، عن مفاجأة تخص مستقبل الإسباني خوسيلو مهاجم ريال مدريد.

المهاجم الإسباني كان قد انضم إلى الريال الصيف الماضي بالإعارة من إسبانيول مع حق شرائه نهائيًا مقابل 1.5 مليون يورو، وفيما تحدثت مصادر صحفية عن رغبة كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبطل دوري أبطال أوروبا استمراره مع الفريق، أكدت مصادر أخرى أن اللاعب قرر الرحيل باتجاه الشرق الأوسط لاقتناعه بعدم وجود فرصه له للعب بعد التعاقد مع كليان مبابي وإندريك.

رومانو كان قد أكد توصل خوسيلو لاتفاق مع الغرافة القطري على الانضمام له وتوقيع عقد يمتد لموسمين مع إمكانية التجديد لثالث، مشيرًا إلى أن الاتفاق تم بمعرفة ريال مدريد.

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التوقعات كانت بعدم تفعيل الريال لبند ضم اللاعب نهائيًا تمهيدًا لانتقاله من إسبانيول إلى النادي القطري، لكن رومانو أوضح اليوم عبر منصة إكس أن الفريق الإسباني فعّل بالفعل بند شراء صاحب الـ34 عامًا نهائيًا مقابل 1.5 مليون يورو.

وقبل أن يتوقع العديد بقاء اللاعب في مدريد، أوضح الصحفي الشهير أن ريال مدريد سيبيع بنفسه خوسيلو إلى الغراقة القطري بنفس السعر، لكن لم يكشف سبب قيام الطرفين بتلك الخطوة.