مفاجأة في مستشفى ريال مدريد قبل موقعة مانشستر سيتي بدوري الأبطال!

أخبار سعيدة لجماهير ريال مدريد.

شهد تدريب ريال مدريد اليوم الخميس مشاركة دافيد ألابا مع المجموعة مع وجود إشارات مشجعة على تعافيه الكامل من الإجهاد العضلي الذي لحق به مؤخرًا.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن ألابا عاد إلى ملعب التدريب للقيام بتمارين الجري بجانب زميله المصاب فيرلان ميندي، وتشير جميع المؤشرات إلى أن النمساوي سيكون جاهزًا لنهائي كأس الملك في 6 مايو بالإضافة لمباراة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي بعد ثلاثة أيام.

وأشار التقرير إلى أنه كان من المتوقع أن يغيب ألابا حوالي أسبوعين بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة في إياب ربع النهائي ضد تشيلسي، لذلك من المقرر أن يعود في الموعد المحدد، بينما ميندي الذي يتعافى من مشكلة في ربلة الساق، من غير المرجح أن يعود في وقت قريب.

بالنظر إلى إيقاف إيدير ميليتاو في مباراة الذهاب من دور الأربعة في دوري أبطال أوروبا، فمن المرجح أن يشارك ألابا وأنطونيو روديجر في قلب دفاع الريال ضد سيتي.

وبحسب التقرير يواصل تيبو كورتوا تعافيه من التهاب المعدة والأمعاء، ومن المتوقع أن يعود حارس المرمى لمواجهة ألميريا يوم السبت في الليجا.

وأخيرًا بالنسبة لحالة كريم بنزيما، فقد عاد إلى التدريبات وسيكون متاحًا من المباراة القادمة أمام ألميريا.