بعد ظهوره في فالديبيباس .. نجم ريال مدريد يحمل مفاجأة سارة لأنشيلوتي

لاعب الفريق يسير بوتيرة سريعة نحو العودة

تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أنباءً سارة من داخل الفريق، بعد اقتراب عودة أحد نجوم الفريق.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن براهيم دياز اقترب من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق، في وقت أقرب بكثير من المتوقع، حيث شوهد وهو يركض بحذائه على العشب وأظهر رغبة كبيرة في التعافي.

ونشر ريال مدريد صورًا أمس الإثنين، تظهر إبراهيم دياز وهو يركض حول ملعب التدريب في مدينة فالديبيباس، في علامة واضحة على أن تعافيه يسير على الطريق الصحيح، وهو أمر يشبه المعجزة المحتملة.

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وكان براهيم دياز قد تعرض للإصابة في 14 سبتمبر الماضي، خلال فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد، وخرج بديلًا بعد شعوره بألم حاد في ظهره، وتم تشخيص إصابته في العضلة الطويلة في ساقه اليمنى.

ولم يذكر النادي الملكي آنذاك المدة التي سيغيب فيها اللاعب، لكن كان من المتوقع أن تتراوح بين شهرين ونصف و3 أشهر.

وأشارت "ماركا"، إلى أن الأنباء الجيدة داخل ريال مدريد، هي أن دياز يسير بوتيرة سريعة نحو العودة بتقصير المواعيد النهائية بطريقة مذهلة وقد لا يتجاوز وقت تعافيه شهرًا ونصف في المجموع، أي خلال 3 أسابيع مقبلة، قبل أكثر من شهر من أكثر التوقعات تشاؤما التي أعطيت له.

وأوضحت الصحيفة، أن دياز في حالة معنوية عالية ويسير في خطة التعافي ببطء ولكن بثبات، حتى يعود في أفضل حالة تحت قيادة كارلو أنشيلوتي الذي يحتاجه بشدة، في ظل الإصابات التي ضربت الفريق مؤخرًا.