مفاجأة غريبة في "صلاحيات" ماتياس يايسله داخل الأهلي

يايسله يتعرض لـ"هجوم جماهيري" عنيف في الوقت الحالي

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فجّر الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، مفاجأة من العيار الثقيل، عن "صلاحيات" المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، في النادي الأهلي.

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الأهلي تعاقد مع يايسله، مطلع الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ إلا أن المدير الفني الألماني، يتلقى انتقادات عنيفة حاليًا؛ بسبب سوء نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

وكشف الشمراني في تصريحات مع برنامج "الصدارة"، مساء اليوم الخميس، عن أن صلاحيات الألماني في الأهلي، تتجاوز كونه مدربًا للفريق الأول فقط.

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وأعلن الإعلامي الرياضي، تولي ماتياس يايسله، صلاحيات مدير الفريق والرئيس التنفيذي؛ وهو ما يجعله غير مركز كليًا، مع مهمته الأولى كـ"مدرب".

وشدد أحمد الشمراني، على أنه لا يوجد أي مسؤول داخل الأهلي، يستطيع محاسبة يايسله؛ كما أن المدرب الألماني الشاب، لا يسمح لأحد بمناقشته، داخل غرفة الملابس.

جدير بالذكر أن الأهلي، ودع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور ثمن النهائي، مع احتلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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