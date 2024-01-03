مفاجأة غريبة .. الهلال يقدم عرضًا لشراء "25 يومًا متبقية" من عقد نجم الأهلي

عرض مفاجئ من نادي الهلال لتدعيم صفوفه

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فاجأ نادي الهلال السعودي، الشارع الرياضي اليوم الأربعاء، بعرض غريب لشراء الـ"25 يومًا الأخيرة" من عقد أحد نجوم عملاق جدة الأهلي.

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الهلال يقدّم موسمًا تاريخيًا في 2023-2024؛ حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، مع التأهل إلى المربع الذهبي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ودور الـ16 من البطولة الآسيوية.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، ترغب الإدارة الهلالية، في شراء المدة المتبقية من عقد محمد الربيعي، حارس مرمى النادي الأهلي، والذي وقع في وقتٍ سابق للزعيم.

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الصحيفة كشفت عن أن الهلال، يريد انضمام الربيعي إلى تدريبات الفريق سريعًا؛ خاصة بعد إبعاده عن القائمة النهائية لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، المشاركة في كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير.

وأشارت إلى معاناة الزعيم الهلالي، من أزمة حراس حاليًا؛ وذلك بسبب مشاركة المغربي ياسين بونو مع منتخب بلاده، في بطولة كأس أمم إفريقيا، بالإضافة إلى خضوع "الاحتياطي" محمد العويس، لعملية جراحية.

جدير بالذكر أن عقد محمد الربيعي، ينتهي مع الفريق الأهلاوي يوم 28 يناير الجاري؛ حيث كان قد وقع لنادي الهلال، في صيف 2023؛ بعد دخوله الفترة الحرة.

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