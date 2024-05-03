مفاجأة .. "صفقة أوكرانية" تدمر موسم جيرونا وقد تدفعه نحو الهبوط!

ضربة لم تكن في الحسبان للنادي الكتالوني

رغم الموسم المبهر الذي يعيشه نادي جيرونا الإسباني، إلا أن الأمر قد ينتهي به إلى الهبوط بسبب مهاجمه أرتيم دوفبيك.

جيرونا نافس على لقب الدوري طوال الموسم مع ريال مدريد وبرشلونة، ولكنه انهار في النصف الثاني من الموسم واكتفى بحجز تذكرة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت عن أنباء مزعجة لجيرونا، بسبب المعلومات المنتشرة حول تورط أوليكسي لوندوفسكي وكيل دوفبيك في تهمة احتيال ضريبي.

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المحامي الأوكراني يجفيني كوزمين هو من فجر هذه القضية في تصريحات لشبكة "سبورت أرينا"، حيث قال إن وكيل اللاعب قرر إنشاء كيانًا في أستونيا، حتى لا يدفع الضرائب في أوكرانيا، مقر إقامته المعتاد، وهي المخالفة التي قد تجعل الاتحاد الأوروبي يلاحقه قضائيًا.

وقال في تصريحاته:"كان على جيرونا أن يدفع مبلغ صفقة أرتيم دوفبيك لنادي دنيبرو وهذا ما حدث، ولكن مع فرض الضرائب حصرًا وفقًا للتشريعات الأوكرانية، وهذا أمر طبيعي لأنه اشترى اللاعب من فريق أوكراني ووكيله يحمل نفسه الجنسية".

وأضاف:"كان يجب أن تتم جميع المدفوعات إلى الحسابات المصرفية الأوكرانية فقط، ولكن يبدو أن المستندات التي تم استخدامها تخص شركة أستونية مسجلة باسم وكيل أوكراني، وهو لوندوفسكي الذي لديه محل إقامة شخصي في أستونيا".

وخلال حديثه شدد المحامي على أن الاتحاد الأوروبي سيحقق في الانتهاكات المزعومة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى الهبوط أو الحرمان من المشاركة في المسابقات القارية بالنسبة لجيرونا ودنيبرو.