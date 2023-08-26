مفاجأة .. صفقة الأهلي تفسد خطط برشلونة في سوق الانتقالات

سوق الانتقالات السعودي يؤثر على برشلونة

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مع بقاء أقل من أسبوع حتى يسدل سوق الانتقالات الستار، لا يزال برشلونة منتبهًا للغاية لأي فرصة لإتمام صفقة جديدة، بالإضافة إلى توقيع جواو كانسيلو الذي يعد أولوية بالنسبة لتشافي هيرنانديز مدرب الفريق، لكن يبدو أن سوق الانتقالات السعودية ستعكر صفو خطط النادي الإسباني في سوق الانتقالات.

وحسب التقارير كان برشلونة يرغب في التعاقد مع جيوفاني لو سيلسو لاعب توتنهام، الذي ينوي النادي اللندني التخلص منه هذا الصيف، لكن الآن قد يجد النادي الإسباني منافسًا في الصفقة، بعدما كانت الأمور ممهدة في البداية.

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وأشارت صحيفة " لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إلى أنه بسبب انضمام جابري فيجا لاعب وسط سيلتا فيجو رسميًا إلى الأهلي السعودي، فإن نابولي قرر البحث عن لاعب آخر لتدعيم خط وسطه.

لاعب سيلتا فيجو الشاب كان رغبة قوية لنابولي، الذي فشل في التعاقد معه، ليوجه أنظاره الآن نحو لو سيلسو.

ولا يعود اهتمام بطل إيطاليا باللاعب الأرجنتيني جديدًا، حيث حاولوا سابقًا التعاقد معه في بداية الصيف، ولكن الراتب العالي الذي يحصل عليه في توتنهام، الذي يصل إلى حوالي أربعة ملايين يورو، كان عائقًا أمام الصفقة.

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الآن يبدو أن فريق نابولي على استعداد للتعاقد معه، على الرغم من أن لديهم أيضًا البدائل مثل سفيان أمرابط أو لازار ساماردزيتش متوسط ميدان أودينيزي في حال عدم تمكنهم من ضم لو سيلسو.

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