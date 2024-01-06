مفاجأة صادمة .. "صفقة مُزيفة" تفضح غيرة برشلونة من جيرونا!

محاولات لتشتيت الانتباه؟

برشلونة ليس الفريق الأفضل في إسبانيا هذا الموسم، ولكن ما هو أسوأ من ذلك هو أنه ليس الأفضل حتى في كتالونيا بوجود جيرونا.

المواجهة الأخيرة بين الفريقين والتي انتهت بفوز جيرونا 4/2 وضعت برشلونة في موقف صعب للغاية، جعل النادي يشعر بالغيرة الشديدة من جاره الكتالوني الذي ينافس بقوة على لقب الدوري الإسباني في مفاجأة غير متوقعة.

شبكة "ريليفو" قالت إن الشعور السائد في جيرونا هو أن اهتمام برشلونة بأليكس جارسيا ليس حقيقيًا، وأن الأمر ليس سوى خدعة لتشتيت الانتباه، لإيمانهم بعدم وجود أي فرصة لرحيل اللاعب في يناير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن العلاقات متوترة للغاية بين الطرفين منذ توقيع أوريول روميو لبرشلونة الصيف الماضي، وهناك مخاوف لدى جوان لابورتا بأن تطور جيرونا يضعه في موقف محرج للغاية هو ومجلس إدارته والمدرب تشافي هيرنانديز.

صفقة أخرى قد تزيد من حالة الإحراج لدى برشلونة، وهي نيكو جونزاليس لاعب الفريق السابق وبورتو الحالي، والذي ارتبط بالانتقال لجيرونا هذا الشتاء على سبيل الإعارة.

برشلونة سيحصل على 40% من أي عملية بيع مستقبلية لنيكو جونزاليس، لذلك الإعارة لن تفيده ماليًا، وما هو أسوأ إمكانية تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار مع المدرب ميشيل سانشيز، ليؤكد فشل برشلونة وقتها في التعامل مع اللاعبين الشباب.

الأمر حدث مع إريك جارسيا الذي استعاد بريقه مع جيرونا بعد فشله في برشلونة، وكذلك بابلو توري، رغم استبعادهما تمامًا من حسابات تشافي الذي ربما يجد نفسه خارج النادي الكتالوني قريبًا ليأتي بدلًا منه ميشيل سانشيز الذي قالت بعض الصحف إنه من المرشحين للقدوم إلى العملاق الكتالوني بعد نجاحه مع جيرونا.