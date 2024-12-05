مفاجأة صادمة .. كأس العالم للأندية ظهرت في مسلسل "عائلة سيمبسون" قبل 21 عامًا!

المسلسل الأمريكي الشهير يثير الجدل بنبوءة جديدة!

أثارت لقطة قديمة من مسلسل الرسوم المتحركة الأمريكي الشهير "عائلة سيمبسون"، جدلًا واسعًا بين الجماهير التي تابعت حفل سحب قرعة كأس العالم للأندية 2025.

وأقيمت يوم الخميس في مدينة ميامي الأمريكية، مراسم سحب قرعة دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام بنظامها الجديد للمرة الأولى في الولايات المتحدة، خلال الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقًا.

واكتسب مسلسل "عائلة سيمبسون" سمعة قوية على مدار تاريخه، بعرضه لقطات وتنبؤات خلال الحلقات القديمة تشبه كثيرًا سيناريوهات من الواقع وتحدث في المستقبل، على الرغم من إذاعتها قبل سنوات من الحدث سواء في عالم السياسة أو الفن.

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وقبل بداية مراسم قرعة كأس العالم للأندية، وقف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى جوار الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو، نجم ريال مدريد وبرشلونة السابق، ليكشفا الستار عن الكأس الجديدة التي سيحملها بطل مونديال الأندية الفائز بنهائي البطولة في 13 يوليو 2025.

وبالتعاون مع شركة مجوهرات عالمية، صمم الفيفا كأسًا مطلية بالذهب عيار 24 قيراطًا تجمع بين عناصر من تاريخ ومستقبل كرة القدم.

والمثير للدهشة أن هذه الكأس ظهرت نسخة مقربة منها بالفعل في إحدى الحلقات من مسلسل عائلة سيمبسون، حيث تحمل شخصية هومر بين يديها مجسمًا ذهبيًا (ساعة منبه ذات وظائف متعددة) مشابه جدًا في اللون والمظهر والتفاصيل لكأس العالم للأندية.

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الساعة التي ظهرت في الموسم الخامس عشر تحديدًا بالحلقة 320 التي تم بثها لأول مرة في ديسمبر 2003، كانت عبارة عن مخطط دائري، مع دائرة أخرى في المنتصف وخطوط متقاطعة، ترتكز على قاعدة مستطيلة، حيث اشتراها هومر بدلًا من شجرة عيد الميلاد.