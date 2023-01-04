مفاجأة صادمة .. ميسي احتفل بنسخة مزيفة من كأس العالم!

نسخة كأس العالم التي رفعها ميسي في الصورة الأيقونية التي نشرها عبر "إنستجرام" كانت مزيفة!

في مفاجأة من العيار الثقيل، يبدو أن ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين كان يحمل نسخة مزيفة من كأس العالم أثناء احتفاله بتتويج "الألبيسيليستي" بلقب مونديال 2022.

صورة ميسي وهو يحمل كأس العالم، والتي نشرها عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، وحصدت ما يقرب من 75 مليون إعجاب، لم تكن بالكأس الأصلية.

صحيفة "كلارين" الأرجنتينية أشارت في تقرير لها إلى أن ميسي حمل نسخة مقلدة من كأس العالم دون أن يدرك أنها لم تكن الكأس التي منحها له جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الصحيفة أكدت أن النسخة التي حملها ميسي كانت ملكًا لمشجعة أرجنتينية تُدعى، باولا زوزوليتش، والتي أوضحت في مقابلة مع الصحيفة الأرجنتينية:"قبل كأس العالم تواصلنا مع الأشخاص الذين صنعوا الكؤوس، واستغرق الأمر ستة أشهر لتحقيق ذلك".

وأضافت: "كانت الفكرة هي جعل اللاعبين يوقعون على تلك الكأس، ولكن في النهاية تم إنزال تلك النسخة إلى أرض الملعب ثلاث مرات، حيث وقعها لياندرو باريديس، وفي المرة الثانية طُلب منا ذلك، وبقيت هناك لمدة 45 دقيقة يتم تمريرها من لاعب إلى آخر أثناء التقاط الصور".

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وتابعت: "كنا نخاطر بفقدان الكأس، ولذلك صرخنا إلى اللاعبين لإعادتها لنا، ثم وصل أمن فيفا، وطلبوا منا تسليمها للتأكد من أنها لم تكن النسخة الأصلية".

ميسي كان يحمل نسخة مزيفة من كأس العالم في جميع أنحاء الملعب معتقدًا أنها النسخة الأصلية، حتى تحدث معه أنخيل دي ماريا.

واختتمت المشجعة الأرجنتينية: "في النهاية قال لي رجال الأمن، من فضلك لا تمنحي الكأس لأحد، لكننا في النهاية كنا سعداء بما حدث".