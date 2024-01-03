مفاجأة صادمة عن ميركاتو الأهلي الشتوي .. وورطة بسبب الثنائي الأجنبي!

يبدو أن الجمهور سيثور غضبًا خلال الفترة المقبلة على إدارة الأهلي ويايسله..

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فجر الصحفي الرياضي ضيف الله الصقر مفاجأة من العيار الثقيل حول الميركاتو الشتوي للأهلي السعودي، من شأنها أن تثير غضب الجماهير.

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الراقي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن إلا الجماهير متحفظة على أداء أكثر من لاعب، وتطالب بتدعيمات قوية في الشتاء، لسد الثغرات.

لكن وفقًا لمعلومات صقر فإن إدارة الراقي لا تعتزم التعاقد مع أي لاعب جديد خلال الشتاء الجاري سواء أجنبي أو محلي، موضحًا أن التغيير الوحيد يمكن أن يحدث إذا عرض صندوق الاستثمارات عليه لاعب بعينه.

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وزاد الصحفي الرياضي مشيرًا إلى أن الإدارة أيضًا حاليًا تبحث عن مخرج للاعب البرازيلي ماركوس أمارال الذي خرج معارًا في الصيف الماضي لووهان ثري تاونز الصيني، لكن إعارته انتهت في الشتاء الحالي، إذ تسعى لتسويق عقده الممتد لعام 2025، هذا بجانب عقد الجامبي مودو بارو المعار لسيفاس سبور التركي، ويعود في نهاية الموسم الجاري.

هذا الثنائي كان قد انضم للأهلي في الموسم الماضي، خلال المنافسة في دوري يلو للدرجة الأولى، لكنه لم ينجح في إقناع الجماهير به، ولم يفلح في تقديم أداء مقنع رغم تواضع المنافسة وقتها.

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