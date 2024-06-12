مفاجأة صادمة .. الهلال لن يسجل نيمار في قائمته الجديدة!

تطورات جديدة من داخل نادي الهلال..

"الهلال لن يسجل نيمار في قائمته!".. عنوان ربما يكون بمثابة الصاعقة لجماهير عملاق الرياض، التي لم تستطع الاستمتاع بإبداعات ساحر السامبا البرازيلية.

نيمار دا سيلفا جونيور البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، قبل أن يتعرض لإصابة خطيرة بـ"قطع في الرباط الصليبي".

إصابة الساحر البرازيلي؛ جاءت بعد خوضه 5 مباريات فقط، بقميص الزعيم الهلالي؛ ليتم رفع اسمه من قائمة الفريق الأول لكرة القدم، مع توقيع عقود جديدة معه، تبدأ في يوليو 2024 وتنتهي في صيف 2025.

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لكن.. صحيفة "الجزيرة" فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، اليوم الأربعاء؛ بتأكيدها على أن مجلس إدارة نادي الهلال، لن يسجل عقد نيمار جونيور، قبل فترة الانتقالات الشتوية "يناير 2025".

وكشف الصحيفة، عن أن نيمار لا يزال يحتاج إلى عدة أشهر أخرى؛ من أجل التعافي تمامًا من إصابة "الرباط الصليبي"، التي تعرض لها في أكتوبر الماضي؛ خاصة مع تاريخه الطويل مع الانتكاسات الطبية.

وأوضحت أن الهلال سيقوم بقيد لاعب آخر في قائمته، مع بداية الموسم الرياضي الجديد، وعدم اعتماد عقد نيمار، حتى فترة الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2025"؛ عندما يصبح الساحر البرازيلي جاهزًا تمامًا، لخوض المباريات.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، طلب أن يكون هذا اللاعب "بديل نيمار حتى فترة الانتقالات الشتوية"؛ هو البرازيلي ميشايل ديلجادو، جناح الفريق الحالي، والذي ترددت أنباء قوية عن رحيله والعودة إلى بلاده، في صيف العام الحالي.

جدير بالذكر أن تقارير سابقة، كانت قد أكدت على عودة نيمار إلى الملاعب، في شهري سبتمبر أو أكتوبر القادمين؛ ما يعني تسجيله في قائمة الفريق بشكل طبيعي، مع مطلع الموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ قبل أن تخرج صحيفة "الجزيرة"، بهذه المفاجأة الصادمة.