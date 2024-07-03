مفاجأة صادمة .. الكشف عن تفاصيل عقد ستيفان بيولي مع الاتحاد

الفريق السعودي استقر على مدربه الجديد

لم يعد هناك شك في أن الإيطالي ستيفانو بيولي سيكون المدرب الجديد للاتحاد خلفًا للمقال مارسيلو جاياردو، وقد كُشفت بعض تفاصيل عقده الجديد.

العميد أعلن أمس رحيل جاياردو رسميًا عن صفوفه بفسخ عقده الذي كان ممتدًا حتى صيف 2025، وينتظر الجميع الإعلان الرسمي عن التوقيع مع بيولي الذي رحل هذا الصيف عن تدريب ميلان بعد مسيرة امتدت منذ عام 2019.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت واحدة من تفاصيل عقد بيولي مع الاتحاد، إذ أشارت إلى أن العقد سيمتد لـ3 سنوات وهو ما يُعد بالمفاجأة الصادمة خاصة في ظل عدم ترحيب الجمهور بالمدرب المخضرم وتوقع العديد لفشله ورحيله خلال الموسم القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العديد من المتابعين أعربوا عن أملهم في أن يمتد العقد لموسم واحد ويتضمن شرطًا جزائيًا بسيطًا حتى لا تتكلف إدارة النادي أموالًا باهظة حال تم فسخ التعاقد خلال الموسم الجاري بسبب ضعف النتائج.

الرياضية أفادت أن بيولي سيكون أول الواصلين إلى معسكر الاتحاد في إسبانيا، مشيرة إلى أن الصفقات الجديدة للفريق ستتم بالتنسيق بينه وبين رامون بلانيس المدير الرياضي للنادي.

يُشار إلى أن صاحب الـ58 عامًا لم يستطع الفوز سوى بلقب واحد طوال مسيرته الكروية، التي شهدت عمله مع ما يزيد عن 10 أندية وامتدت لما يقرب الـ24 عامًا، وهو لقب الدوري الإيطالي موسم 2021-2022 مع ميلان.