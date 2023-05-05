مفاجأة صادمة .. الأهلي لم يصعد بعد وقد يبقى في دوري يلو!

الجميع يظن أن الأهلي ضمن العودة!

shahid

فجر عبد المجيد المنصور نائب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق مفاجأة مدوية حين أكد أن الأهلي لم يضمن بعد العودة رسميًا لدوري المحترفين السعودي، بل زاد الصدمة بالإشارة إلى أنه قد يُنهي الموسم في المركز الخامس ولا يصعد أبدًا.

ضمن النادي الأهلي عودته إلى دوري المحترفين السعودي بعد فوزه الأخير على هجر ضمن الجولة الـ30 من دوري يلو السعودي بهدفين مقابل هدف واحد، ويستعد الفريق لمواجهة العربي في الجولة القادمة.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

الأهلي كان قد احتفل بعودته إلى دوري المحترفين بعد فوزه على هجر في الجولة الماضية من دوري يلو السعودي، إذ رفع رصيده إلى 65 نقطة فيما يمتلك الفيصلي الخامس 50 نقطة وسيصل لنفس الرصيد حال فوزه بجميع مبارياته، وحال حدث ذلك سيتفوق العملاق الجداوي بالمواجهات المباشرة.

المنصور أوضح في تصريحاته لصحيفة الرياضية السعودية أن الأهلي لم يصعد رسميًا رغم وصوله للنقطة الـ65 لأن الأندية الأربعة الملاحقة له قد تصل لنفس النقطة وهنا سيُعاد ترتيبهم طبقًا لعدد النقاط التي جمعها كل فريق في المواجهات المباشرة بينهم جميعًا.

وأضاف "الجولات المقبلة في دوري يلو قد يحصل فيها العديد من الاحتمالات التي تضع الأهلي في المركز الخامس ولا يمكن أن نقول بأنه ضمن التأهل رسميًا وواحد من هذه الاحتمالات كمثال هي خسارة الأهلي لمبارياته الأربع المتبقية وفوز الفيصلي بجميع مبارياته الخمس المتبقية وفوز الأخدود في مباراة واحدة فقط وفوز الرياض في ثلاث مباريات، وفوز الحزم على الأهلي وعلى الأخدود 1ـ0 و فوزه في مباراة أخرى وتعادله مباراة كفيل في حرمان النادي الغربي من الصعود”.

“إذا حدث وتساوت الفرق الخمسة المتنافسة في المراكز الأولى برصيد 65 نقطة وحسب اللائحة الخاصة برابطة دوري الدرجة الأولى يتم النظر في المواجهات المباشرة بينهم جميعًا ويصبح ترتيب المواجهات المباشرة كالتالي الأخدود الأول برصيد 15، ثم الحزم الثاني 13، ثم الفيصلي الثالث 10 نقاط وفارق أهداف -2، والرياض الرابع برصيد 10 نقاط وفارق أهداف -3، والأهلي المركز الخامس برصيد 10 نقاط و فارق أهداف -4”.

المنصور أوضح أن فوز الأخدود على الحزم اليوم أو خسارة الفيصلي أمام نجران سيضمنان التأهل للأهلي، وإن لم يحدث فتعادله مع العربي في الجولة القادمة.

Shahid