مفاجأة | شعار الأهلي في خطر .. الراقي متورط قانونيًا بسبب "السيف والنخلة"

أزمة جديدة تطارد النادي الأهلي في الموسم الرياضي الحالي

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. تورط النادي الأهلي السعودي، في أزمة جديدة "غير متوقعة"، خلال الساعات القليلة الماضية؛ وذلك على هامش منافسات الموسم الحالي 2023-2024.

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الأهلي الذي عانى من تذبذب كبير في النتائج، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، انتفض بقوة في الفترة الأخيرة؛ حيث يحتل - حاليًا - المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقًا للقانوني الرياضي سعود الرمان، خالف النادي الأهلي، المادة الثانية من نظام "العلامات التجارية" التابع لمجلس التعاون الخليجي.

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الرمان كشف عن أن شعارات الأندية، من الرموز التي تدخل ضمن نظام "العلامات التجارية"، ولا تُعتبر من حقوق الملكية الفكرية، كما يعتقد البعض.

وأوضح القانوني الرياضي، أن هذا النظام حدد مجموعة من المحظورات؛ منها منع أي جهة من استخدام "الرموز العسكرية أو الوطنية للدولة"؛ وهو ما خالفه النادي الأهلي، بوضع "السيف والنخلة" في شعاره.

وأعلن سعود الرمان، ضرورة تغيير النادي الأهلي لشعاره فورًا - حتى لا يتعرض للعقوبات -؛ لأن "السيف والنخلة" يُعدا من الرموز الوطنية للمملكة العربية السعودية.

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