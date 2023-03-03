مفاجأة سعيدة لبرشلونة .. الكشف عن موعد عودة عثمان ديمبيلي

عودة في الوقت المناسب!

يأمل نادي برشلونة في استعادة الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي بعد مواجهة فالنسيا، من أجل تقوية الجانب الهجومي في الفريق مع دخول مرحلة حاسمة من الموسم.

برشلونة يواجه فالنسيا يوم الأحد القادم في الأسبوع ال24 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو، وينتظر تشافي هيرنانديز مدرب النادي الكتالوني عودة الجناح الفرنسي في مواجهة أتلتيك بيلباو بالجولة ال25 على استاد سان ماميس.

النادي الكتالوني يفتقد العديد من اللاعبين في خطه الأمامي بسبب الإصابات، حيث واجه البارسا غريمه ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا دون روبرت ليفاندوفسكي بجانب ديمبيلي، وبالرغم من النقص العددي تمكنوا من الانتصار بهدف دون رد.

اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا تعرض للإصابة خلال مواجهة جيرونا نهاية شهر يناير الماضي، ليغيب في ثماني مباريات حتى الآن قابلة للزيادة.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ديمبيلي دخل في المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي قبل العودة إلى التدريبات الجماعية من الأسبوع القادم.