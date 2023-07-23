مفاجأة سارة لمهاجمي النصر .. إنتر بلا حراس في جولة اليابان!

خبر يُسعد جميع مهاجمي النصر في مواجهة إنتر ميلانو

أصبح نادي إنتر ميلانو الإيطالي مضطرًا لخوض مبارياته في جولة اليابان، بدون حراسه الأساسيين، وهو الخبر المُفرح لمهاجمي نادي النصر.

النصر سيواجه إنتر ميلانو مساء يوم الخميس المقبل، ضمن جولة اليابان، حيث سيلعب قبل تلك المواجهة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء.

وأعلن الجهاز الفني لفريق إنتر ميلانو عن قائمته التي ستسافر إلى اليابان، من أجل مواجهة النصر وباريس سان جيرمان، والتي لم تشهد أي حارس من الحراس الأساسيين.

وانتقل الكاميروني أندريه أونانا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما انتهى عقد الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش، بالإضافة إلى الحارس الإيطالي أليكس كورداز.

وضمت قائمة إنتر ميلانو ثنائي حراس مرمى شباب، وهما فيليب ستانكوفيتش، وأليساندرو كاليجاريس، حيث سيتم الاعتماد على أحدهما في جولة اليابان.

ويواصل النصر استعداداته لانطلاق الموسم الجديد 2023-2024، حيث سيبدأ بانطلاق مواجهة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال الأسبوع المقبل.