مفاجأة سارة .. عودة مُنقذ النصر تثلج صدر لويس كاسترو قبل موقعة العين

تأكد غياب عبد الرحمن غريب للإصابة

تلقى نادي النصر السعودي دفعة معنوية هائلة، قبل مواجهة العين الإماراتي المقررة بعد غدٍ الإثنين على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، ضمن منافسات جولة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكشف الإعلامي عبد العزيز العصيمي، في تغريدة عبر منصة "X" (تويتر سابقًا) عن جاهزية الحارس الكولومبي دافيد أوسبيا لخوض مباراة العين، وهو خبر يسعد المدرب البرتغالي لويس كاسترو، لما يعانيه النصر من غيابات في مركز حراسة المرمى.

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ويحل أوسبينا أزمة كبرى للنصر في المباراة الآسيوية، إذ يفتقد النادي لحارسه وليد عبد الله، الذي تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الأمامية خلال الدقائق الأخيرة أمام الحزم بالدوري.

ويستمر كذلك غياب الحارس نواف العقيدي، امتثالًا لقرار الإيقاف من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وكذلك يغيب راغد النجار للإصابة في عضلة السمانة.

في سياق متصل، أشار العصيمي بتغريدة أخرى، إلى جاهزية سلطان الغنام لمواجهة العين، فيما يستمر غياب عبد الرحمن غريب للإصابة.