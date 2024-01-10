مفاجأة سارة للهلال .. طبيب نيمار يحدد موعد عودته إلى الملاعب ويحذره من هذا الأمر!

مفاجأة سعيدة في إصابة نيمار جونيور

منذ إصابته في شهر أكتوبر الماضي، والجميع يتساءل عن موعد عودة الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، إلى الملاعب.

نيمار انضم إلى الهلال، في صيف عام 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، في صفقة قدرت قيمتها بـ90 مليون يورو تقريبًا.

ولعب الساحر البرازيلي، 5 مباريات رسمية فقط مع الزعيم الهلالي، قبل أن يتعرض للإصابة بـ"قطع" في الرباط الصليبي؛ وذلك خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام أوروجواي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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ووفقًا لصحيفة "globoesporte"، زار نيمار جونيور، يوم الثلاثاء، طبيب منتخب البرازيل رودريجو لاسمار، الذي يشرف على إصابته منذ البداية؛ وذلك من أجل الاطمئنان على سير عملية تعافيه.

الصحيفة كشفت عن أن الطبيب أخبر جناح نادي الهلال، أن عملية تعافيه تسير بشكل جيد؛ حيث من المقرر أن يعود إلى الملاعب مجددًا، في شهر أغسطس القادم، أي مع بداية الموسم الرياضي 2024-2025؛ وليس في أكتوبر أو نوفمبر، مثلما تردد في البداية.

وحذر الطبيب، من "التسرع" في عودة نيمار دا سيلفا جونيور إلى الملاعب، قبل هذا الموعد، من أجل المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024، التي تنطلق أواخر شهر يونيو القادم؛ لأنه من الممكن أن يتعرض للانتكاسة.