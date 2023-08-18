مفاجأة .. ريال مدريد يعوض مبابي بحل مشكلة تشيلسي!

المهاجم البلجيكي بديل بنزيما في ريال مدريد

يعمل نادي تشيلسي منذ عدة أسابيع على التخلص من مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو سواء كان ذلك على سبيل الإعارة أو عن طريق البيع، وأحد الوجهات المحتملة للاعب هي ريال مدريد، الذي لم يجد بديلًا لرحيل كريم بنزيما حتى الآن.

بنزيما ترك ريال مدريد وانتقل إلى الاتحاد خلال سوق الانتقالات الصيفية، ليصبح الفريق الإسباني في حاجة لإيجاد رأس حربة جديد، وربما يجد ضالته في لاعب البلوز، الذي خاض الموسم الماضي بقميص إنتر وحل وصيفًا معهم لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن النادي الإنجليزي يبحث عن حلاً عاجلاً للتخلص من لوكاكو، حيث قدموا إلى ريال مدريد إمكانية التعاقد مع لوكاكو بمبلغ قريب من 40 مليون يورو، حيث تبدو صفقة كيليان مبابي لن تتم هذا الصيف.

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وأشار التقرير الإسباني أنه بالوقت الحالي، يبقى ريال مدريد في في انتظار رؤية كيف سيتم تقييم مستقبل مبابي، وهو الأولوية القصوى في ذهن فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

مستقبل لوكاكو لا يزال غامضًا، حيث يُشاع أن يوفنتوس قد أبدى بعض الاهتمام بالبلجيكي، ولكن الصفقة لا تزال بعيدة عن التنفيذ.

وأكد التقرير أنه من الممكن أن تكون الإعارة هي السيناريو الأكثر احتمالًا إذا قرر ريال مدريد في النهاية الاستثمار في لوكاكو، سواء كان ذلك مع أو بدون خيار للشراء، فإن تشيلسي أيضًا على استعداد للسماح برحيل اللاعب.