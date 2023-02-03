مفاجأة .. ريال مدريد وبرشلونة رفضا التعاقد مع كانسيلو

المدافع البرتغالي تم عرضه على الثنائي الإسباني

صفقة صادمة حدثت خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بانتقال جواو كانسيلو إلى بايرن ميونخ، ولكن وجهته كان من الممكن أن تختلف تمامًا.

مانشستر سيتي أراد التخلص من المدافع البرتغالي بسبب خلافه المحتدم مع المدرب بيب جوارديولا، حيث انتشرت بعض التكهنات حول تشاجرهما في تدريبات الفريق الإنجليزي.

اللاعب انضم إلى بايرن على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع وجود أحقية الشراء بقيمة تصل إلى 70 مليون يورو.

الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو قال إن كانسيلو تم عرضه على ريال مدريد وبرشلونة قبل انضمامه إلى بايرن ميونخ.

وأشار إلى أن انتقال اللاعب لبرشلونة كان مستحيلًا بسبب راتبه المرتفع، بينما رفض ريال القيام بأي تعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

يذكر أن صاحب الـ28 سنة قام بتسجيل ظهوره الأول مع بايرن يوم الأربعاء الماضي، ونجح في تقديم تمريرة حاسمة في الفوز على ماينتس 4/0 بدور الـ16 لكأس ألمانيا.