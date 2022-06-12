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كريستيانو رونالدو

مفاجأة.. رونالدو على دكة بدلاء البرتغال ضد سويسرا!

مازن زكي
مازن زكي
7:46 م غرينتش+2 6‏/12‏/2022
Cristiano Ronaldo World Cup
غياب رونالدو عن التشكيلة الأساسية

قرر المدرب فرناندو سانتوش وضع المهاجم كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء في مباراة البرتغال ضد سويسرا بدور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وكان هناك بعض المطالبات في الفترة الماضية بجلوس صاروخ ماديرا على دكة البدلاء أمام سويسرا وذلك بعد الأداء المتواضع الذي قدمه ضد كوريا الجنوبية.

وخرج رونالدو بديلًا في لقاء كوريا الجنوبية وهو غاضب للغاية من مغادرة أرض الملعب، وليس من الواضح حتى الآن عما إذا كان ذلك القرار فنيًا أم بسبب تلك اللقطة.

فيما قد نشر صاروخ ماديرا صورة له في صباح اليوم وكتب عليها بعض الكلمات التحفيزية لعناصر فريقه قبل مواجهة سويسرا.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة البرتغال ضد سويسرا سوف يلعب ضد المنتخب المغربي بعد فوزه على إسبانيا بركلات الترجيح.

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