مفاجأة .. رافينيا رفض "الحلم الإيطالي" من أجل رونالدينيو

رافينيا يفوز في رهانه على إيطاليا .. البرازيلي رفض عرض الأتزوري

يُعرف منتخب إيطاليا بتعزيز صفوفه في السنوات الأخيرة باللاعبين أصحاب الأصول البرازيلية، مثل رافائيل تولوي لاعب أتالانتا وإيمرسون بالميري ظهير وست هام وجورجينيو نجم تشيلسي.

وكشف تقرير صحيفة "سبورت" الإسبانية أن المنتخب الإيطالي طرق باب رافينيا دياز جناح برشلونة الحالي عندما كان لا يزال لاعبًا في ليدز يونايتد.

وأشار التقرير إلى أن الجناح الشاب يحمل الجنسية الإيطالية عن طريق والده، لكنه كان يحلم دائمًا بالسير على خُطى قدوته رونالدينيو جاوتشو سواء على مستوى النادي أو المستوى الدولي ولهذا السبب رفض عرض إيطاليا بأدب مقتنعًا أنه في يومًا من الأيام سيرتدي قميص منتخب البرازيل، وهو ما حدث في النهاية.

رهان رافينيا هو الفائز في الأخير وهذا بسبب الفشل المروع لمنتخب إيطاليا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث تم إقصاء بطل أوروبا من المحلق الأوروبي المؤهل للمونديال العالمي الذي ستستضيفه قطر نهاية هذا الشهر الجاري وحتى يوم 18 ديسمبر.

الجناح البرازيلي المميز سيكون أحد الأوراق الأساسية للمدير الفني تيتي مدرب منتخب السامبا، والمرشح بقوة لحصد لقب المونديال.