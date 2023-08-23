مفاجأة خطيرة .. الهلال قد يرفع قضية ضد الشباب بسبب صفقة تمبكتي!

أزمة جديدة في صفقة حسان تمبكتي

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. قد يقوم مسؤولو نادي الهلال السعودي، بمقاضاة الفريق العاصمي الشباب؛ بسبب صفقة النجم الدولي حسان تمبكتي.

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الهلال أعلن التعاقد مع تمبكتي، بداية من الموسم الرياضي الحالي؛ ولمدة 4 سنوات حتى يونيو 2027، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي.

وعلى الرغم من إعلان الزعيم الهلالي، التعاقد مع اللاعب رسميًا؛ إلا أن القانوني الرياضي أحمد الشيخي، كشف عن أنباء قوية تتردد حاليًا، بشأن عدم إدخال الليث الشبابي، بيانات الصفقة إلى نظام الانتقالات "TMS".

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وكتب الشيخي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء: "عدم إدخال نادي الشباب لـ(البيانات) - إذا صح -؛ قد يكون تفسيرًا لعدم إعلانه عن صفقة انتقال حسان تمبكتي إلى الهلال، حتى الآن".

وأوضح القانوني الرياضي، أنه إذا تمسك الشباب بموقفه؛ سيكون هناك حلان لاعتماد الصفقة رسميًا، وهما: "إما أن يعيّن النادي، مدير احتراف جديد؛ ليقوم بعملية إدخال البيانات، أو أن يلجأ الهلال؛ لرفع قضية ضد قلعة الليوث".

جدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي للشباب، وأعضاء مجلس الإدارة، يرفضون بيع تمبكتي إلى الهلال، بينما وافق رئيس النادي خالد الثنيان، الذي قام بتوقيع العقود بنفسه؛ وهو ما قد يفسر سر عدم إدخال البيانات - حتى الآن -، والتي تكون من مسؤولية مدير الاحتراف.

SHAHID