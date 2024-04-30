مفاجأة .. "خصام فليك" يحرم الدوري السعودي من خدمات ليفاندوفسكي!

خط زوجته تؤكد كل شيء

قرار غير متوقع اتخذه جوان لابورتا رئيس برشلونة، ببقاء تشافي هيرنانديز بمنصبه رغم إعلانه الرحيل، مما قد يسبب أزمة للنادي الكتالوني في السوق.

السبب الرئيسي لهذه الأزمة يعود إلى المفاوضات التي أجراها لابورتا مع بيني زاهافي وكيل هانز فليك مدرب بايرن ميونخ السابق، والذي كان يعتبر أحد أبرز المرشحين لخلافة تشافي.

إذاعة "Bar Canaletes" قالت إن لابورتا اتخذ قراره بصرف النظر عن فليك واستمرار تشافي دون الرجوع إلى زاهافي، مما تسبب في غضب الأخير وتجاهله لجميع الرسائل التي أرسلها له رئيس النادي الكتالوني بعد ذلك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن هذا الخلاف يعني أن أي إمكانية حصول برشلونة على مساعدة من زاهافي في محاولاته لبيع مُوكله روبرت ليفاندوفسكي لحل الأزمة المالية قد انتهت.

فكرة بيع البولندي وتأثيرها على مردود الفريق الهجومي قد لا تبدو صائبة بالنسبة للبعض، بسبب تحسن مستوى اللاعب في النصف الثاني من الموسم، ولصعوبة تعويضه بلاعب من نفس الطراز، ولكنها أصبحت غير واردة الآن بعد خلاف زاهافي مع لابورتا.

وتأتي هذه الأنباء تزامنًا مع ما أثير مؤخرًا، حول نية آنا ليفاندوفسكي زوجة اللاعب، في فتح صالة للألعاب الرياضية في برشلونة بشهر سبتمبر القادم، بالإضافة لشراء قصر خاص بها على مشارف المدينة.

وهو ما يعني أن إمكانية انتقال صاحب الـ35 سنة للدوري السعودي الموسم القادم أصبحت صعبة للغاية، وأن استمراره مع النادي الكتالوني هو الاحتمال الأقرب.