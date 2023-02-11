مفاجأة.. جيرارد بيكيه حاول العودة لشاكيرا وترك "الذبابة الميتة" كلارا شيا

تفاصيل جديدة عن أكثر العلاقات إثارة للجدل

لا يزال مسلسل بيكيه وشاكيرا يتصدر العناوين كلها رغم أنهما أعلنا الانفصال منذ أشهر عديدة الآن، ولكن تبعات هذا الانفصال لا تزال سارية.

مؤخرًا، ذهب النجم الإسباني لحزم بعض أمتعته من منزل شاكيرا، وما كان ملفتًا أن الكاميرات التقطت تجاهله وشاكيرا لبعضهما البعض.

الصحفي روبرتو أنتولين كشف في برنامج "ميتري لايف" أن بيكيه اصطحب كلارا شيا صديقته الجديدة، والتي لا تتحلى باحترام شاكيرا، حتى من قبل الانفصال، وتؤمن المطربة الكولومبية أنها السبب في الانفصال حتى من قبل ارتباطها ببيكيه.

وقال أنتولين إن شاكيرا كانت تطلق عليها لقب "الذبابة الميتة" أثناء فترة تدربها في شركة كوزموس التي يرأسها بيكيه.

في سياق متصل، كشفت صحيفة "البريوديكو" تفاصيل أخرى عن الانفصال، أهمها أن الطرفين حاولا أن يعيدا علاقتهما للحياة في أبريل 2022، ومنحا أنفسهما فرصة ثانية، ولكن الأمور لم تسر على ما يرام وانتهى الأمر بالانفصال.