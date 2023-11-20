مفاجأة جديدة في صفقة كريستيانو رونالدو .. هل حصل النصر على تعويض مالي بـ2 مليار؟

مفاجآت صفقة كريستيانو رونالدو لا تزال مستمرة

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على الرغم من اقتراب مرور عام كامل، منذ انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى المملكة العربية السعودية؛ إلا أن الجهة المسؤولة عن "تمويل" الصفقة، لا تزال تثير الجدل في الشارع الرياضي السعودي.

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رونالدو انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي الماضي، ولمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو "2 مليار ريال سعودي"؛ حيث أكد مسؤولو العالمي، أن الشركات الراعية هي من تكفلت بالصفقة، قبل أن يكشف سعد اللذيذ، نائب رئيس الرابطة السعودية المحترفة، الرئيس التنفيذي المكلف، عن أن صندوق الاستثمارات؛ هو من قام بتمويل صفقة الأسطورة البرتغالية.

وفي هذا السياق.. قال القانوني الرياضي أحمد الأمير: "متى تم تأسيس لجنة تعاقدات أندية الصندوق؟ تقريبًا في يونيو 2023.. متى وقع كريستيانو مع النصر؟ الإعلان الرسمي كان بتاريخ 30 ديسمبر 2022".

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وأكد الأمير عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، على أن مجموعة التفاوض الرسمية مع اللاعب، لم يحضر بها أي عضو مفوض أو مكلف من خارج النصر، لافتًا إلى أن تصريحات رئيس النادي مسلي آل معمر، وسمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، تؤكد أن الصفقة تمت برعاية ممولين وشركات.

وأضاف القانوني الرياضي: "ربما دخلت قيمة الصفقة لاحقًا (2 مليار)، في ميزانية نادي النصر، كأحد أندية الصندوق؛ ولذلك.. ربما هذا ما دعى نائب رئيس الرابطة، إلى التحدث بأن صفقة رونالدو، تمت من خلال لجنة الاستقطابات ومبالغها المالية".

ووصف أحمد الأمير، تصريحات سعد اللذيذ، عن الجهة الممولة لصفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بغير الدقيقة.

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