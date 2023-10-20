مفاجأة جديدة .. حقيقة غياب مارسيلو بروزوفيتش عن النصر حتى 2024

تطورات إصابة نجم نادي النصر مارسيلو بروزوفيتش

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عاشت جماهير نادي النصر السعودي، ساعات من الرعب؛ بسبب إصابة النجم الكرواتي الكبير مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

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بروزوفيتش تعرض لللإصابة مع منتخب بلاده كرواتيا، وسط تضارب في الأنباء بشأن مدة غيابه؛ حيث زعمت بعض التقارير الصحفية، عدم عودته إلى الملاعب، قبل بداية العام القادم "2024".

وفي هذا السياق.. طمأن الإعلامي الرياضي علي الحربي، اليوم الجمعة، جماهير قلعة العالمي، بشأن إصابة النجم الكرواتي الكبير.

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وأكد الحربي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، على أن إصابة بروزوفيتش البالغ من العمر 30 سنة، ليست خطيرة نهائيًا، كما يعتقد البعض.

وكشف الإعلامي الرياضي، عن أن اللاعب يريد المشاركة مع الفريق النصراوي، أمام ضمك، مساء غدٍ السبت.

وأشار علي الحربي، إلى أن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، رفض طلب مارسيلو بروزوفيتش؛ حيث فضل إراحته أمام ضمك، حتى يتعافى تمامًا.

جدير بالذكر أن النصر، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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