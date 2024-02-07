مفاجأة جديدة للهلال والنصر .. "إيقاف سلمان الفرج وسلطان الغنام مخالف للقانون"

مفاجأة قانونية جديدة في قضية الموسم..

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لا صوت يعلو في الشارع الرياضي السعودي حاليًا؛ إلا على التحقيقات الجارية مع سداسي المنتخب الأول لكرة القدم، على خلفية أحداث معسكر كأس أمم آسيا "قطر 2023".

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الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، استبعد قائد الهلال سلمان الفرج، وثلاثي النصر نواف العقيدي وسلطان الغنام ومحمد مران، بالإضافة إلى علي هزازي وخالد الغنام، من قائمة كأس آسيا؛ بحجة تمردهم على قراراته ورفضهم اللعب مع الأخضر.

وكل الأضواء مسلطة حاليًا على الفرج وسلطان الغنام تحديدًا؛ وهو ما تفاعل معه القانوني الرياضي أحمد الأمير، الذي فجّر أكبر مفاجأة بخصوصيهما، اليوم الأربعاء.

الأمير كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن المساءلة التاديبية تسقط عن اللاعب، بعد مضي أسبوع من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.

وأضاف: "طيب وإذا مر شهرين مثل ما حصل مع الغنام والفرج؟!.. من باب أولى أنها تسقط بالتقادم"؛ في إشارة إلى وجود مخالفة قانونية إذا تم توقيع عقوبات ضد ثنائي النصر والهلال.

جدير بالذكر أن الغنام والفرج والرباعي المتورط فيما عُرِف بـ"أزمة المتمردين"، مهددين بالإيقاف عن اللعب لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر؛ حسب العديد من القانونيين.

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