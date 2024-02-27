مفاجأة تقلب الموازين .. فتى لابورتا المُدلل يتحكم في مصير تشافي مع برشلونة!

عودة كرويف كلمة السر في تغير الحسابات

كشفت تقارير صحفية، عن تطور مفاجئ في موقف تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، بشأن الرحيل عن قلعة البلوجرانا في نهاية الموسم الجاري.

وكان تشافي أعلن في مؤتمر صحفي سابق، أنه قرر الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري، في ظل تراجع نتائج الفريق الذي خسر كأس السوبر الإسباني وودع كأس الملك ويحتل المركز الثالث في الليجا بـ57 نقطة.

وذكر برنامج "إل شيرنجيتو" الإسباني، أن تشافي من الممكن أن يتراجع عن قرار رحيله عن برشلونة في الفترة المقبلة، في ظل وجود أنباء عن تتعلق بعودة جوردي كرويف إلى منصب المدير الرياضي للبارسا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن استمرار جوان لابورتا، رئيس برشلونة، في وضع ثقته المطلقة بديكو في منصب المدير الرياضي، سيجعل تشافي يرفض تغيير رأيه وسيصر على المغادرة.

وسأل "إل شيرنجيتو" المقربين من تشافي بشأن إمكانية تغيير قراره والاستمرار مع برشلونة لموسم آخر، وجاءت الإجابة: "في كرة القدم لا تعرف أبدًا ما قد يحدث غدًا".

ويمر برشلونة حاليًا بمرحلة استقرار في النتائج محليًا وأوروبيًا، حيث حقق انتصارًا عريضًا على خيتافي برباعية نظيفة في الليجا، وهوأكبر انتصار له منذ 19 سبتمبر الماضي، حينما فاز 5-0 على أنتويرب في دوري الأبطال.