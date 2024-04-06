مفاجأة .. تضحية مالية ضخمة من كانسيلو لتحقيق "حلم برشلونة"!

وكيل أعماله يعمل على إتمام صفقة جديدة

أصبح جواو كانسيلو أحد أهم اللاعبين في برشلونة منذ وصوله إلى برشلونة بشكل سريع، وذلك بسبب مستواه المميز على مدار هذا الموسم.

ولكن هناك شيء آخر سيجعل اللاعب أكثر شعبية لدى عشاق النادي الكتالوني، وهي التضحية التي قام بها البرتغالي لتسهيل انتقاله من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن رغبة كانسيلو كانت واضحة عند رحيله عن سيتي، وهي تحقيق حلم اللعب لبرشلونة، حتى لو تطلب الأمر التخلي عن جزء من راتبه وصل إلى مليوني يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة كان مضطرًا للتخلي عن لاعبين لإتمام صفقتي جواو فيليكس وجواو كانسيلو في اليوم الأخير من الانتقالات، وذلك بسبب قواعد اللعب المالي النظيف بالدوري الإسباني.

ولكن خطوة كانسيلو جعلت الأمور تسير بمرونة شديدة، حيث قرر التخلي عن هذا المبلغ دون وجود أي ضمان بحصوله عليه في النهاية.

وفي نهاية تقريرها قالت الصحيفة إن رغبة كانسيلو الحالية هي الاستمرار في برشلونة بعد انتهاء إعارته، وهو الأمر الذي يسعى إليه وكيله جورج مينديش، وسط أنباء حول احتمالية انضمامه معارًا مرة أخرى ولكن هذه المرة مع إلزامية الشراء.