مفاجأة .. تصحيح في لائحة اتهام مانشستر سيتي!

قرارت جديدة في التهم الموجهة إلى مانشستر سيتي

اضطرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لتصحيح أخطاء متعددة في إعلانها عن التهم الموجهة ضد نادي مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي مهدد بفقدان ألقابه والهبوط إلى الدرجات الأدنة بسبب اتهامات بخرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وأصدرت الرابطة بيان رسمي اتهموا فيه سيتي بخرق 100 قاعدة تتخصص باللعب المالي النظيف وبث المباريات، قبل أن يتم تغيير ستة من التهم.

وتتعلق التغييرات الست حول جدولة المباريات ونقلها على التلفزيون، والمشاركة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وغير الدوري الإنجليزي في وقتٍ لاحق البيان ليقول أن سيتي اتُهم بخرق قواعد تتعلق بحسابات النادي.

وأشار تقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الخطأ كان عدم نقل هذه القواعد إلى القسم "هـ" إلا في المواسم التالية، وكان خطأ مشابه يتعلق بعام 2021-2022، عندما تم تصحيح المخالفات.