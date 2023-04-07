مفاجأة .. تشيلسي يراقب موقف كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد!

الإيطالي قد يقوم بعودة تاريخية إلى ستامفورد بريدج

في مفاجأة غير متوقعة، قرر نادي تشيلسي الإنجليزي استهداف التعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد خلفًا لجراهام بوتر.

تشيلسي أقال بوتر مؤخرًا بسبب الهبوط الحاد في نتائج البلوز، ليقوم بتعيين فرانك لامبارد كمدرب مؤقت لحين الاستقرار على اسم المدرب الجديد.

شبكة "ESPN" الأمريكية أكدت أن تشيلسي قام بتوجيه أنظاره نحو أنشيلوتي كأحد الخيارات المحتملة، بسبب النجاح المبهر للمدرب الإيطالي مع ريال مدريد.

وأشارت أيضًا إلى أن البلوز يراقبون كل من يوليان ناجلسمان، لويس إنريكي وماوريسيو بوتشيتينو، لاختيار المدرب الأنسب لقيادة مشروع النادي على المدى الطويل.

وتضاف هذه الأسماء إلى كل من جوزيه مورينيو وأنطونيو كونتي، تمهيدًا للاستقرار على أي منهم خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وفي سياق متصل نفى الصحفي "بن جاكوبس" هذه الأنباء تمامًا، مشددًا على أن أنشيلوتي ليس ضمن القائمة المختصرة للمدربين المرشحين لقيادة البلوز.

يذكر أن أنشيلوتي قضى موسمين مع تشيلسي بين عامي 2009 و2011، ونجح في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي بالإضافة لبطولة كأس الاتحاد.