مفاجأة.. تشافي يغير موقفه من الرحيل بعد خسارة الكلاسيكو!

"يبقى الآن أن يجتمع مع لابورتا وديكو"

كشف تقرير صحفي عن موقف المدرب تشافي هيرنانديز، من الاستمرار مع برشلونة، بعد ساعات من خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني.

ويقترب برشلونة من الخروج بموسم صفري هذا الموسم، بعدما تقلصت حظوظه في المنافسة على لقب الليجا، إذ يبتعد بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد مع تبقي 6 مباريات على نهاية المسابقة.

وأعلن تشافي رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الماضي، بسبب سوء النتائج، لكن تقارير عديدة أكدت رغبة الإدارة في أن يواصل رحلته حتى نهاية عقده في صيف 2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن "تشافي منفتح على تغيير موقفه المعلن في يناير الماضي، ويفكر في الاستمرار لموسم آخر، حيث شعر بأنه يحظى بدعم من رئيس النادي جوان لابورتا ونائبه رافا يوستي، والمدير الرياضي ديكو".

وأوضحت أنه "يبقى الآن أن يجتمع تشافي مع لابورتا ويوست وديكو لتحليل الموقف وتقييم ما إذا كان (الاستمرار) هو أفضل شيء للجميع".

وحسب الصحيفة الكتالونية، فإن "استمرار تشافي لن يكون مفاجئًا، في ظل رغبة بعض اللاعبين الكبار في غرفة الملابس ببقائه، إلى جانب المطالبات الجماهيرية".

ويحتاج برشلونة إلى تعزيز صفوفه بالعديد من الصفقات في الموسم المقبل، كي يتمكن من العودة إلى المنافسة على مختلفة البطولات.