مفاجأة .. بيليه لم يحب اسم شهرته!

بيليه كان لا يحب اسمه!

بيليه؛ هذا هو الاسم الذي عُرف به الأسطورة البرازيلي الذي كانت وفاته أمس الخميس، عن عمر يناهز الـ82 عامًا، ولكن المفاجأة أنه لا يُفضل هذا الاسم!

وقاد بيليه منتخب الرازيلي لتحقيق كأس العالم 3 مرات، بالإضافة إلى كوبا أمريكا مرتين، كما حقق الكثير من البطولات مع فريقه سانتوس.

المفاجأة أن بيليه كان يُريد أن يعرفه الناس باسمه الحقيقي "إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو"، مشيرًا إلى أن اسمه يُذكر الجميع بالمخترع الشهير توماس أديسون.

وقال بيليه خلال حوار مع صحيفة توتو سبورت في وقت سابق: "كنت سعيدًا في طفولتي عندما كان الجميع يُناديني إدسون، ومن ثم بدأوا في مناداتي بيليه، ولم يعجبني ذلك، وبدأت في التجادل مع الجميع".

واختتم بيليه تصريحاته قائلًا: "كنت من محبي توماس أديسون، من هو بيليه، توماس إديسون أهم بكثير".