مفاجأة.. بيليه لديه 7 كرات ذهبية مثل ميسي!

ميسي لا يتصدر القائمة وحده

يبدو أن وضعية ليونيل ميسي كأكثر لاعب حصل على جائزة الكرة الذهبية باتت مهددة، إذ أعلنت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن البرغوث لديه شخص آخر ينافسه على تلك المكانة بحصوله على نفس عدد الكرات.

إذ جاء في تقرير الصحيفة الفرنسية أن النجم البرازيلي الأسطوري بيليه لديه 7 كرات ذهبية حصل عليهم بأثر رجعي، وجاء ذلك تقديرًا لما قدمه في مسيرته الكبيرة.

تم إنشاء الجائزة في عام 1956، وحتى عام 1995، كان لاعبو كرة القدم من أوروبا فقط هم من يتنافسون على الفوز بالكرة الذهبية، وتم تغيير القاعدة للسماح للاعبين من أي بلد كانوا بالحصول عليها.

وبالتالي قامت الصحيفة بعمل تقييم بأثر رجعي لمعرفة من كان يجب أن يفوز بجائزة الكرة الذهبية لو كانت دائمًا بنفس المعايير الموجودة الآن.

واتضح أن بيليه كان ليحصل عليها في 7 مرات، في أعوام: 1958، 1959، 1960، 1961، 1963، 1964، 1970.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي لديه نفس العدد من الكرات الذهبية، كما أن لديه فرصة كبيرة للحصول على الثامنة بنهاية الموسم الحالي، بعد فوزه بلقب كأس العالم قطر 2022.