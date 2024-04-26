مفاجأة .. بقاء تشافي يهدد صفقة برشلونة الجديدة بالرحيل هذا الصيف

مؤشرات سلبية أثارت الشكوك حول جودته

حالة هائلة من الغموض، تحيط بمستقبل المهاجم البرازيلي فيتور روكي مع برشلونة، بعد بضعة أشهر فقط من انضمامه للنادي الكتالوني.

برشلونة وقع مع روكي من أتلتيكو بارانينسي في يوليو 2023 مقابل 31 مليون يورو كمبلغ ثابت و31 مليونًا كمتغيرات، ولكن اللاعب انتظر حتى شهر يناير الماضي للانضمام إلى كتيبة المُدرب تشافي هيرنانديز.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن قلة مشاركات روكي في المباريات الرئيسية والهامة هذا الموسم، أثار العديد من التساؤلات حول جودة المهاجم الشاب وإمكانية استمراره مع النادي ليكون المهاجم الأساسي خلفًا لروبرت ليفاندوفسكي.

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وكان روكي متحمسًا بشدة للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ولكن تشافي لم يعتمد عليه في مباراتي الذهاب والإياب ضد كل من نابولي وباريس سان جيرمان، وفي الكأس لعب بمجموع 34 دقيقة فقط في مباراتين أمام بارباسترو وضد يونيونيستاس، وغاب في ربع النهائي ضد أتلتيك بيلباو.

وفي الدوري الإسباني شارك البرازيلي في 13 مباراة ولكن بواقع 155 دقيقة فقط، وسجل هدفين وتلقى بطاقة حمراء، وهي مؤشرات مُحبطة وسط التوقعات المطلوبة من اللاعب الذي يعتبر أحد أهم المواهب في أمريكا الجنوبية.

وأشارت "ماركا" إلى أن تراجع تشافي عن مغادرة برشلونة واستمراره مع الفريق، جعل مستقبل روكي مع النادي الكتالوني تحت التهديد.

ويأتي مستوى النجوم الشباب مثل باو كوبارسي، لامين يامال وفيرمين لوبيز، ليضع المهاجم البرازيلي في موقف مُحرج للغاية، لأنه وقع لبرشلونة بمقابل مادي كبير، بينما جاء هؤلاء من أكاديمية النادي بلا مقابل.

ومن غير الواضح حتى الآن إمكانية رحيل صاحب الـ19 سنة بشكل نهائي بالميركاتو الصيفي المقبل، أو إرساله على سبيل الإعارة لاكتساب المزيد من الخبرات، ولكن فرصة مشاركته كأساسي مع الفريق في المستقبل القريب تبدو صعبة للغاية.