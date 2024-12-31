مفاجأة لبرشلونة .. تطور في موقف لامين يامال قبل كأس السوبر الإسباني بالسعودية

خبر سار للألماني هانسي فليك

كشفت تقارير صحفية، عن تطور جديد بشأن موقف لامين يامال، لاعب برشلونة، من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق والمشاركة في المباريات.

لامين يامال كان قد تعرض لإصابة في كاحل القدم اليمنى، يوم 15 ديسمبر الماضي وتحديدًا خلال مباراة ليجانيس في الدوري الإسباني، وحصل على فترة راحة من أجل التعافي وتلقي العلاج الطبيعي للعودة بأفضل صورة ممكنة.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن لامين يامال فاجأ الجهاز الطبي لبرشلونة بتطوره سريعًا، حيث كان يتوقع أن يعود للتدريبات يوم 5 يناير المقبل، لكن يتوقع الآن أن يعود للتدريبات الجماعية، غدًا الأربعاء، الموافقة الأول من يناير.

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ويهدف الفريق الطبي في النادي إلى إعادة إدماج لامين يامال تدريجيًا في التدريبات الجماعية، وذلك استعدادًا لمباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ضد فريق أتلتيك بلباو، والمقررة يوم 8 يناير المقبل بالسعودية.

ويأمل أيضًا الجهاز الفني بقيادة الألماني هانسي فليك، في أن يكون يامال جاهزًا تمامًا للمشاركة في تلك المباراة المهمة، مع التأكيد على عدم التعجل في عودته لتجنب أي انتكاسة صحية.

ويبدأ برشلونة استعداداته لكأس السوبر مباشرة، بعد عودته من عطلة رأس السنة، مع التركيز على استعادة جميع اللاعبين المصابين بأسرع وقت ممكن لضمان الجاهزية الكاملة للمواجهات المقبلة.