مفاجأة .. باريس يريد التعاقد مع ستيفن جيرارد!

مفاجأة غير متوقعة بظهور اسم ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول، ضمن أحد المرشحين لخلافة كريستوف جالتييه بتدريب باريس سان جيرمان.
باريس يمر بفترة عصيبة بعض الشيء، من ناحية الأداء والنتائج على كل المستويات، كما أن الفريق أصبح مهددًا بالخروج من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، لتظهر التكهنات حول مصير جالتييه.
صحيفة "The Scottish Daily Express" أكدت أن إدارة باريس بقيادة ناصر الخليفي، تدرس إمكانية التخلي عن جالتييه، ووضعت جيرارد ضمن أحد المرشحين باعتباره ضمن الأسماء البارزة بعالم التدريب.
وزعم التقرير كذلك أن باريس منفتح على إعادة مدربه توماس توخيل، الذي قاد الفريق للتأهل إلى نهائي دوري الأبطال في 2020 ويقضي الفترة الحالية بلا عمل منذ رحيله عن تشيلسي في سبتمبر الماضي.
يذكر أن جيرارد رحل عن أستون فيلا في بداية الموسم الحالي، وارتبط بالانتقال للعديد من الأندية مثل ليدز يونايتد وساوثامبتون، كما كان مرشحًا لقيادة المنتخب البولندي.
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