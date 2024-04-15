مفاجأة | تم إيقافه رسميًا .. حكم "الفار" أدار ديربي الهلال والنصر رغم التحقيق معه!

جدل جديد بسبب حكام ديربي الهلال والنصر..

رغم انتهاء المسابقة رسميًا؛ إلا أن أزمة ديربي الهلال والنصر، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، لا تزال تثير الكثير من الحبر، في وسائل الإعلام المحلية.

الهلال فاز على النصر (2-1)، قبل أن يضرب نادي الاتحاد بالأربعة، في المباراة النهائية من كأس السوبر؛ ليتوّج بأول ألقاب الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وشهد الديربي جدلًا تحكيميًا كبيرًا، خاصة في لعبة "إلغاء" هدف النجم البرتغالي أوتافيو مونتيرو، صانع ألعاب الفريق النصراوي؛ بسبب تواجد زميله ومواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو، في موقف تسلل، رغم عدم لمسه الكرة.

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وفي هذا السياق.. فجّر الإعلامي الرياضي سعيد أبوداهش، مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده على أن الحكم سلطان الحربي، الذي تم إيقافه رسميًا اليوم، كان يتواجد في غرفة تقنية الفيديو "فار"، خلال ديربي الهلال والنصر، رغم التحقيق معه.

وأوقفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، الحربي لمدة جولة واحدة فقط في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بعد شكوى مقدمه ضده من نادي الشباب؛ حيث تم إثبات تأثيره على نتيجة مباراة الفريق أمام الطائي، والذي كان يديرها ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين.

أبوداهش كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "دام الحربي عليه شكوى.. لماذا يتم تعيينه (حكم فار) في مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر؟!".

ووجّه الإعلامي الرياضي، تساؤلًا إلى الإدارة النصراوية؛ قائلًا: "هل سعادة الرئيس التنفيذي طلب تقديم شكوى لمعرفة ما دار بين حكمي الساحة وغرفة (فار) في ديربي الهلال؟!".