مفاجأة .. إنجازات ليفركوزن تصعق برشلونة في دوري أبطال أوروبا!

سيناريو آخر سيكون بطله روما

موسم مبهر يعيشه فريق باير ليفركوزن مع المدرب تشابي ألونسو بتحقيق لقب الدوري الألماني، والفوز على روما في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي بهدفين نظيفين.

ولكن من كان يتصور أن هذا الأداء قد يؤثر بالسلب على برشلونة، ويوجه له ضربة قوية خلال مشاركته في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية ألقت الضوء على هذا الأمر، حيث قالت إن التصنيف الأول بالشكل القديم من دوري الأبطال، كان مخصصًا لأبطال الدوريات الكبرى، والفائز بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، ولكن هذه الطريقة انتهت ليتم الاحتكام لتصنيف النقاط.

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وأشارت إلى أن الـ36 فريقًا المشاركين في البطولة سيتم تقسيمهم إلى أربعة أوعية، وفقًا لحسابات الاتحاد الأوروبي للنقاط التي جمعها كل فريق في المواسم الخمس الماضية.

وهو ما يعني تواجد ثمانية فرق بالفعل ذات مكان ثابت في التصنيف الأول، وهي مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، ريال مدريد، باريس سان جيرمان، ليفربول، إنتر، روما، لايبزيج وبوروسيا دورتموند.

وبالنظر إلى تصنيف أفضل 20 فريقًا وفقًا لحسابات يويفا، سنجد أن برشلونة في المركز الثاني عشر بـ91 ألف نقطة، ثم أتلتيكو 89 ألفًا، وليفركوزن 88 ألف نقطة.

وقالت "ماركا" إنه في حالة عبور ليفركوزن لروما في نصف نهائي الدوري الأوروبي، سيصل إلى نفس عدد نقاط برشلونة، بل سيقوم بتخطيه في النهائي بغض النظر عن الفوز أو الخسارة، وحتى لو تساوى الفريقان في النقاط ستكون الأفضلية لبطل الدوري الألماني من أجل التواجد في التصنيف الأول.

وفي سياق متصل، هناك سيناريو آخر بطله سيكون روما صاحب المركز السابع بتصنيف يويفا، والذي لم يخرج بعد من الدوري الأوروبي، ويمتلك فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا من خلال الدوري الإيطالي، وفي حالة نجاحه سيدفع ببرشلونة وليفركوزن خارج التصنيف الأول بشكل كامل.