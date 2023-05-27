مفاجأة .. إرلينج هالاند قد يحرم هاري كين من الانتقال لريال مدريد

الخيار المفضل لكارلو أنشيلوتي

البحث مستمر في ريال مدريد، عن المهاجم الذي سيقوم بمساعدة كريم بنزيما بصفوف الفريق الإسباني خلال الموسم القادم، ليظهر اسم الإنجليزي هاري كين.

بعض التقارير كشفت عن قيام أحد الوكلاء بعرض كين على ريال مدريد بالميركاتو الصيفي المقبل، مع دخول البلجيكي إيدين هازارد في صفقة تبادلية إلى توتنهام.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت عن وجود حيرة في ريال، بين المهاجمين أصحاب التكلفة المنخفضة والنجوم الأكثر شهرة والتي يأتي على رأسهم كين الذي يمكنه منافسة بنزيما بل الإطاحة به من مركز المهاجم الصريح.

وأشارت الصحيفة إلى أن كين هو الخيار المفضل للمدرب كارلو أنشيلوتي، لعدة أسباب أهمها معرفته القوية بقدراته من خلال تجربته في الدوري الإنجليزي، بالإضافة لدوره في الربط بين الهجوم وخط الوسط ومساعدة المنظومة، وكذلك عمره المثالي "30 سنة" والذي يساعده على تقديم مستويات مميزة بشكل فوري.

الرصيد الأوروبي لكين مع توتنهام يعتبر من أهم العوامل المغرية لريال حيث سجل 38 هدفًا في 72 مباراة أوروبية، وهو ما يبشر بتألقه في دوري أبطال أوروبا مع الفريق الإسباني.

وأكدت الصحيفة في الوقت ذاته، أنه رغم اعتبار كين من الخيارات المثالية كمكمل ومنافس لبنزيما، إلا أن ريال مدريد لم يحسم الأمر حتى الآن، لتعامل النادي بحذر شديد مع ملف المهاجم، حتى لا يضر ذلك بخطط التعاقد مع إرلينج هالاند في عام 2024.

ومن أهم العقبات التي قد تواجه الصفقة هي طلبات توتنهام المادية، حيث سبق أن رفض النادي مبلغ 150 مليون يورو من مانشستر سيتي بسبب الأهمية الهائلة التي يحملها اللاعب، ولكن الأمور قد تكون مختلفة هذا الموسم بسبب الإحباط الذي عاشه اللاعب بفشل الفريق في التأهل إلى دوري الأبطال.

يذكر أن كين يمر بموسم مميز مع الفريق اللندني على الجانب الفردي، حيث سجل 30 هدفًا وصنع 5 في 48 مباراة بقميص الفريق.