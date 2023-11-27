مفاجأة | رغم إبداعات الهلال .. "المحادثات مع خليفة جورج جيسوس بدأت"!

الهلال يبدأ محادثاته مع خليفة جورج جيسوس

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يبدو أن مسؤولي نادي الهلال السعودي، بدأوا التخطيط للموسم الجديد 2024-2025 من الآن؛ على الرغم من تألق الفريق الأول لكرة القدم، في العام الرياضي الحالي - حتى الآن -.

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الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، إلى جانب احتلاله المركز الأول في مجموعته الآسيوية، والتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، عن رغبة قوية من الزعيم الهلالي، في التعاقد مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

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جاليتي كشف في تصريحات مع برنامج "المنتصف"، عن أن المحادثات مع مورينيو البالغ من العمر 60 سنة، بدأت منذ الأسبوع الماضي؛ لضمان إتمام الصفقة، بشكل رسمي.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى ترحيب المدير الفني البرتغالي، بفكرة التدريب في السعودية؛ مثلما صرح هو بنفسه، خلال اليومين الماضيين؛ حيث قد يُقبِل على هذه الخطوة، بعد نهاية عقده مع فريق العاصمة الإيطالية روما، في صيف 2024.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية، زعمت مساء اليوم الإثنين، أن مورينيو يخطط لتدريب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، قبل الانتقال إلى المملكة العربية السعودية.

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