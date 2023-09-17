مفاجأة جديدة للهلال والنصر وتمثيل خاص لكريستيانو رونالدو .. تفاصيل موسم الرياض 2023

4 أحداث كروية كبرى منتظرة في النسخة الرابعة من موسم الرياض

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أعلن تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي، إطلاق النسخة الرابعة من موسم الرياض، بشكل رسمي، بدعم وتخطيط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

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استقبال الموسم الجديد من الحدث الترفيهي، الذي يضم على هامشه الكثير من الأحداث الرياضية والفنية، لزواره سيبدأ في 28 من أكتوبر الجاري، بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها ساحة البوليفارد؛ مقر الحدث.

وستشهد هذه النسخة إقامة كأس موسم الرياض، إذ سيجمع الهلال والنصر بفريق عالمي – لم يُكشف عنه بعد – لكن الجديد هنا أن البطولة ستقام بنظام الدوري، وليس من مباراة واحدة كما الأعوام السابقة، بجانب بعض المباريات العالمية الأخرى، التي سيُعلن عنها في قادم الأيام.

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أما المفاجأة الكروية الثانية التي تنتظر الجمهور في الموسم، فهو متحف CR7، الخاص بالبرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، والذي صمم بطريقة عصرية حول شخصيته وقصة حياته، ويضم جميع جوائزه وألقابه الشخصية، بالإضافة لبعض التجارب التفاعلية.

واستمرارًا مع الأحداث الرياضية، أقامت وزارة الترفيه هذا العام أول متحف لأساطير كرة القدم والأكبر في العالم، حيث الفرع الثاني للمتحف الموجود في العاصمة الإسبانية "مدريد"، ويضم بين جنباته 30 ألف قطعة نادرة.

وأخيرًا، يشهد الموسم الرابع تجربة 433 العالمية، إذ يستضيف أساطير الساحرة المستديرة، ويخلق تجارب مثيرة، بخلاف استضافة جوائز 433 لأول مرة.

يذكر أن النسخة الماضية من موسم الرياض شهدت متحفًا للأسطورة الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا، بينما جمع الكأس بين نجوم الهلال والنصر أمام نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي حصده الأخير في النهاية، هذا بخلاف عرض مباريات كأس العالم قطر 2022م عبر شاشات كبيرة في البوليفارد، وبعض الأحداث الرياضية الأخرى.

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