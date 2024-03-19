مفاجأة للنصر .. تطور غير متوقع في إصابة أندرسون تاليسكا

أندرسون تاليسكا يفاجئ نادي النصر وجمهوره..

SHAHID

تلقى نادي النصر السعودي وجمهوره، بشرى سارة بشأن "إصابة" البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم.

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تاليسكا تعرض للإصابة، في التدريبات الأخيرة التي سبقت مباراة الفريق أمام العين الإماراتي، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ ليتم الإعلان عن غيابه حتى نهاية الموسم الحالي.

لكن.. الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، نشر فيديو للنجم البرازيلي، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ معلقًا عليه بالقول: "عودة تاليسكا سريعة!!".

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وأشار الشهراني مساء يوم الثلاثاء، إلى أن اللاعب بدأ التأهيل وتمارين التقوية؛ بعد 11 يومًا فقط من إجرائه عملية جراحية على موضع إصابته.

وأضاف أخصائي العلاج الطبيعي: "العملية لم تكن قوية وتم خياطة الوتر بشكل كامل؛ وهذا يعطي فُرصة لنجم النصر، في العودة السريعة للملاعب".

جدير بالذكر أن أندرسون تاليسكا، شارك في خمس وعشرين مباراة مع نادي النصر، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، قبل الإصابة؛ مسجلًا خلالها 25 هدفًا وصانعًا 4 آخرين.

SHAHID