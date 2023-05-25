مفاجأة الموسم .. هل يعود حسين عبد الغني إلى الأهلي؟

تطورات مثيرة داخل الأهلي قبل اللعب في دوري المحترفين مجددًا

بعد أيام من ضمان النادي الأهلي، العودة إلى دوري روشن للمحترفين 2023-2024، أثار الإعلامي الرياضي عناد الرشيد، الجدل في الشارع الرياضي السعودي.

الأهلي لعب في الموسم الحالي 2022-2023، بمسابقة دوري يلو للدرجة الأولى، ونجح في التتويج بلقبه؛ وذلك بعد هبوطه التاريخي بنهاية العام الرياضي الماضي.

وكتب الرشيد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الخميس: "#24.. له رغبة كبيرة في الحصول على منصب في النادي الأهلي، وهو على تواصل مع ذوي الشأن".

والمعروف أن "24" هو رقم قميص الأسطورة حسين عبد الغني، مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي لعب له في الفترة من 1995 إلى 2008، ثم في موسم 2019-2020 قبل الاعتزال نهائيًا.

وربط الملايين من مشجعي الأهلي، بين تغريدة الرشيد والعودة المحتملة لعبد الغني إلى النادي، مع بداية الموسم الرياضي القادم، خاصة في ظل الدعوة المرتقبة للجمعية العمومية، لاختيار مجلس إدارة جديد.