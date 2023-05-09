وافق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، على صفقة كبرى؛ لضمان عودة الفريق الأول لكرة القدم، إلى منصات التتويج، في الموسم الرياضي القادم.
لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد
وودع النصر، جميع الألقاب في الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، مع تلقيه ضربة كبرى في سباق التتويج بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد التعادل مع نادي الخليج (1-1)، مساء الإثنين.
وأعلنت صحيفة "calciomercato"، موافقة رونالدو، على التعاقد مع المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، الموسم الرياضي القادم؛ بعد أخذ إدارة مسلي آل معمر، رأيه في هذا الأمر.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الأسطورة البرتغالية، من الممكن أن يلعب دور "المدير الرياضي" في نادي النصر، ويشارك في الصفقات التي سيتعاقد معها العالمي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.
جدير بالذكر أن جارديم، قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2021، قبل الرحيل إلى شباب الأهلي دبي، والذي حصل معه على لقب دوري أدنوك الإماراتي.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- الصورة الأشهر واحتفال يدمر المفاصل .. لقطات لا تنسى من ديربي ميلانو الأوروبي
- ثلاثة فشلة ومتصدر .. التضحية المحلية تختصر الطريق نحو دوري أبطال أوروبا!
- "كيف وافق رونالدو على هذا؟" .. ميسي يعترض على الأوضاع في دوري روشن!
- "اخرج من نادينا فورًا" .. جمهور يونايتد يهاجم دي خيا بعد خطأ مباراة وست هام
- استغل وجوده في دوري يلو وانقض على إرثه .. الشباب يجرد الأهلي من لقبه التاريخي