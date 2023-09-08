مفاجأة الموسم .. "سالم الدوسري وافق على الانتقال إلى الاتحاد بأعلى عرض في التاريخ"

كواليس مثيرة في مستقبل سالم الدوسري

SHAHID

بعد 24 ساعة من إغلاق باب الانتقالات الصيفية السعودية، بدأت كواليس مفاوضات الأندية، مع أبرز اللاعبين المحليين والعالميين، تظهر أمام وسائل الإعلام.

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أبرز الأسماء التي كانت مرشحة لـ"الانتقال" في الصيف الحالي؛ النجم السعودي الدولي الكبير سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن تقديم نادي الاتحاد، أعلى عرض للاعب سعودي، إلى سالم؛ من أجل ضمه إلى الفريق الأول، في الصيف الحالي.

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وفجّرت الصحيفة، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكدت على أن الدوسري، وافق على عرض الاتحاد، مرحبًا وقتها بالرحيل عن صفوف الزعيم؛ بسبب ضخامة العرض المقدم إليه من العميد، بالإضافة إلى خوفه من فقدان مكانه في التشكيل الأساسي للهلال؛ عقب التعاقد مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور.

الهلال من ناحيته - وحسب نفس الصحيفة -، أغلق الباب أمام رحيل اللاعب فورًا؛ رافضًا الدخول في أي مفاوضات مع الإداة الاتحادية.

جدير بالذكر أن سالم الدوسري البالغ من العمر 32 سنة، أحد أبناء نادي الهلال؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول، عام 2011.

SHAHID