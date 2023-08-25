مفاجأة المعيوف ورد العويس .. قرار ثنائي الهلال بعد عروض الاتحاد المغرية!

ماذا قرر المعيوف والعويس؟!

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خلال الأيام القليلة الماضية، وصلت عروض إلى نادي الهلال السعودي، من "عملاق جدة" الاتحاد؛ للتعاقد مع واحد من الحارسين الكبيرين عبد الله المعيوف أو محمد العويس.

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الهلال لا يُمانع "الاستغناء" عن المعيوف أو العويس، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك بعد التعاقد مع الحارس المغربي الدولي ياسين بونو، قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن رد فعل ثنائي حراسة المرمى؛ من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال الصيف الحالي.

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وأعلنت الصحيفة، عن رغبة قوية من عبد الله المعيوف؛ في "الاعتزال" بصفوف الزعيم الهلالي، لذلك فهو متردد في قبول عرض الاتحاد.

أما محمد العويس، يشعر - حسب الصحيفة - بحماس كبير للغاية؛ للانتقال إلى صفوف العميد، خاصة بعد أن تأكد من أنه سيلعب أساسيًا في جميع المباريات.

جدير بالذكر أن العديد من التقارير المحلية، أكدت على أن الاتحاد، قرر التخلي عن حارسه البرازيلي مارسيلو جروهي، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ حال التعاقد مع المعيوف أو العويس، واستغلال مقعده الأجنبي، لتدعيم مركز آخر.

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