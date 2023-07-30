مفاجأة الكلاسيكو السارة .. فيرمين لوبيز: لم أتوقع المشاركة!

أبرز تصريحات فيرمين لوبيز مفاجأة تشافي بالكلاسيكو

شهدت مباراة الكلاسيكو الودي بالأمس بين برشلونة وريال مدريد، تألق لاعب برشلونة الشاب فيرمين لوبيز، ومساهمته في الفوز الكبير لفريقه بنتيجة 3-0.

وقدم فيرمين، نفسه أمام ريال مدريد بشكل قوي حيث سجل لاعب خط الوسط هدفًا وقدم تمريرة حاسمة، خلال الشوط الثاني من المباراة.

وكان فيرمين أحد مفاجأت تشافي في قائمة برشلونة التي توجهت إلى الولايات المتحدة لخوض معسكر تدريبي استعدادًا للموسم الجديد، وتم إعارته في الموسم الماضي إلى فريق ليناريس ديبورتيفو، وسجل 12 هدفًا وقدم أربع تمريرات حاسمة وظهر بمستوى مميز معهم، ويبلغ اللاعب الشاب 20 عامًا.

ومدح بيدري نجم برشلونة الشاب قائلًا: "أنا أحبه كثيرًا أنه يمتلك الكثير من الجرأة وفوق كل ذلك الكثير من الجودة".

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كما أشاد تشافي، به بعد المباراة وألمح إلى أنه سيحظى بفرص إذا استمر بنفس أدائه قائلًا: " أرى أنه يمتلك شخصية قوية ومتحمس للمشاركة وهو أمر مهم جدًا عندما أرى ذلك في التدريبات أرى أنه يجب منحه دقائق أكثر نحن نثق فيه ويمكنه مساعدتنا خلال الموسم الجديد".

وعلق فيرمين، على مشاركته في الكلاسيكو قائلًا:" لم أتوقع مشاركتي في المباراة تشافي جعلني أقوم بالإحماء ونزلت أرض الملعب وكل شيء سار على ما يرام بالنسبة لي".

وتابع: " لقد فعلت ما خطر لي في الاحتفال لا أعرف ماذا أفعل، لا أصدق ما حدث حتى اللآن، ويجب أن أواصل العمل أنني أريد البقاء هنا إنه حلم بالنسبة لي منذ صغري بوصولي للفريق الأول ".